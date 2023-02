Napoli-Cremonese, omaggio toccante per Turchia e Siria: succederà al Maradona

La strage in Turchia e Siria a causa del terremoto sta sconvolgendo il mondo intero, che non può restare indifferente dinanzi al bilancio dei decessi e dei feriti in continuo peggioramento. Gli ultimi dati, infatti, contano circa 21mila vittime ed incalza la difficoltà nei soccorsi da parte dei governi siriano e turco.

Strage in Turchia e Siria: il gesto della Serie A

Anche la Lega Serie A ha deciso di omaggiare simbolicamente le vittime di questa strage, commemorandole con un minuto di silenzio su tutti i campi per la ventiduesima giornata di Serie A. Di seguito quanto scritto sul profilo Twitter ufficiale della Lega:

“Un minuto di silenzio su tutti i campi per commemorare le vittime dell’immane tragedia che ha colpito Siria e Turchia“.

Per il Napoli succederà prima del fischio d’inizio per la partita contro la Cremonese, che si terrà domenica 12 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Un gesto simbolico inevitabile in momenti come questi in cui diviene necessario far forza sulla solidarietà comune.