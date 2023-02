Napoli-Cremonese, lavoro personalizzato per un azzurro: è a rischio?

Dopo la vittoria per 0-3 contro lo Spezia, il Napoli è a lavoro per preparare il match di domenica sera contro la Cremonese. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. I grigiorossi si sono rivelati un’avversaria ostica per gli azzurri di Luciano Spalletti, che sono usciti sconfitti dal campo nell’ultimo incontro con la Cremonese.

FOTO: SSC Napoli, Spalletti Castel Volturno Allenamento

La squadra di Ballardini, infatti, ha eliminato proprio allo Stadio Maradona ai rigori il Napoli dalla Coppa Italia.

Report allenamento del Napoli

Il Napoli ha rilasciato il comunicato circa l’ultimo allenamento mattutino. Di seguito il report: