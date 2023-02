Mario Di Leva e la telefonata con De Laurentiis: “Mi ha invitato allo stadio, sembrava emozionato!”

Nella seconda serata di Sanremo è intervenuto il giovane attore napoletano Mario Di Leva per presentare la nuova serie tv Rai che lo vede protagonista insieme a Francesco Arca, “Resta con me“. Il bambino ha portato sul palco dell’Ariston una maglietta del Napoli in dono per Amadeus, notoriamente tifoso dell’Inter.

Il giovane attore sul palco dell’Ariston

L’attore di soli 10 anni ha ironizzato con Amadeus a Sanremo rivolgendogli la frase “Fa freddo a -13?“, con riferimento ovviamente alla classifica di Serie A che vede il Napoli in vetta al campionato e l’Inter secondo con un distacco di 13 punti.

FOTO: Amadeus

Di Leva racconta il retroscena con De Laurentiis

Mario Di Leva ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno, in cui ha raccontato il retroscena della telefonata ricevuta da De Laurentiis. Il presidente azzurro, infatti, ha chiamato il giovane attore napoletano per invitarlo domenica allo Stadio Maradona.