Inter, Acerbi ci crede ancora e sfida il Napoli: “Abbiamo ancora qualche possibilità”

Il Napoli di Luciano Spalletti continua la sua striscia positiva di risultati e custodisce il primo posto in campionato a quota 56 punti. A seguire alle sue spalle c’è l’Inter di Simone Inzaghi con un distacco di 13 punti dalla vetta. I nerazzurri, però, sono stata l’unica squadra a rimediare una vittoria contro gli azzurri nel campionato di Serie A.

La ventiduesima giornata vede queste due formazioni scendere in campo rispettivamente contro Cremonese, domenica sera alle 20:45, e Sampdoria in trasferta, lunedì sera al medesimo orario. Dopo la vittoria nel derby di Milano, l’Inter punta a restare agganciato al Napoli per custodire il sogno scudetto.

Scudetto: l’Inter ci crede, parla Acerbi

Sull’edizione odierna della Gazzetta dello sport è stata pubblicata un’intervista al difensore nerazzurro Francesco Acerbi, nel corso della quale il calciatore ha parlato anche del Napoli e della lotta per il tricolore.

FOTO: Getty Images, Acerbi Napoli

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: