Il Napoli ha individuato in Guglielmo Vicario uno dei colpi possibili per la prossima stagione. Il portiere dell’Empoli si è detto pronto ad una nuova, grande, sfida ma sa che deve ancora dimostrare molto con la maglia dei toscani prima di fare il salto di qualità.

Nelle idee di Cristiano Giuntoli c’è il profilo del portiere italiano che in questa stagione sta tenendo in piedi la squadra di Zanetti in più occasioni. Sulle sue tracce ci sono anche altre squadre di Serie A e la concorrenza è molto importante.

Napoli Vicario (Getty Images)

Calciomercato Napoli, Vicario se parte Meret

Il calciomercato del Napoli potrebbe iniziare con un cambio tra i pali: Alex Meret verso la cessione? Il portiere azzurro si sta dimostrando uno dei perni principali della rosa di Luciano Spalletti ma ha il contratto in scadenza nel 2024.

Vicario è il prescelto in caso di addio di Meret a fine stagione, con Giuntoli che ha già avviato i contatti con l’Empoli e con il suo entourage per il futuro. Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ai microfoni di Radio Goal, ha svelato alcuni particolari sul possibile acquisto del portiere.