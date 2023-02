Scudetto del bilancio, altro successo per De Laurentiis: può ripetere ciò che ha fatto la Juventus

Il campionato del Napoli è stato fin qui straordinario, un cammino netto che sta facendo viaggiare gli azzurri di Luciano Spalletti a una media impressionante che, se mantenuta, porterà inevitabilmente a festeggiare il terzo scudetto della storia del club. Un traguardo inaspettato, se si pensa al mercato estivo con il Napoli che rinunciava ai suoi big per far spazio a tanti giovani di belle speranze.

Bilancio Napoli 2022/23, chiusura in attivo

Ed è proprio questo l’altro successo colto dal presidente Aurelio De Laurentiis, lo “scudetto del bilancio“. Come sottolineato dall’edizione odierna de Il Mattino, grazie al mercato operato in estate, con gli incassi delle cessioni di Koulibaly (40 milioni dal Chelsea) e Fabian Ruiz (24 milioni dal PSG), e agli addii dei vari Insigne, Mertens e Ospina (con i loro pesanti ingaggi, ndr), il Napoli chiuderà il prossimo bilancio in attivo di 12 milioni di euro. Un traguardo fondamentale per il club quello dell’autosostenibilità.

Paragone con la Juventus

E non è finita qui. Già, perché in caso di scudetto a fine stagione, De Laurentiis riuscirebbe ad eguagliare la Juventus delle stagioni 2013/14 e 2016/17, quando i bianconeri vinsero il campionato tenendo in attivo il bilancio. Basti pensare al Milan dello scorso anno che, nonostante una sostanziale riduzione dei costi, ha comunque chiuso il bilancio con 87,49 milioni di perdite.