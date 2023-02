La “profezia” Scudetto del Festival di Sanremo: è già successo con Juventus e Milan!

In questa settimana si sta svolgendo il Festival di Sanremo, uno degli eventi che più attira l’attenzione in tutta Italia. Spesso all’interno del Festival sono presenti battute o richiami anche al calcio e alla nostra Serie A. Basti pensare al fantastico siparietto di ieri in cui il giovane attore Mario Di Leva ha portato sul palco una maglietta del Napoli per regalarla ad Amadeus, noto tifoso dell’Inter.

Da quel momento però, ha iniziato a circolare sul web una particolare coincidenza che non è sfuggita ai più attenti seguaci del Festival, e ovviamente della Serie A:

Amadeus magliette Serie A al Festival di Sanremo

Tutte le volte che Amadeus ha indossato la maglia/sciarpa di una squadra, quella ha poi vinto lo Scudetto. È solo un gioco social, è chiaro, con buona pace dei più scaramantici, ma la coincidenza fa senz'altro sorridere.

Nel 2020, Amadeus si era presentato in diretta con una maglietta double-face, con la Juventus nella parte frontale e l’Inter in quella posteriore, per una gag con Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo. Durante quella stessa edizione è stato proprio CR7 a regalare la propria maglia ad Amadeus, con la Juve che poi quell’anno ha vinto lo Scudetto.

Nel 2022 l’artista in gara Sangiovanni ha invece appoggiato una sciarpa del Milan sulle spalle di Amadeus in occasione del Derby, vinto proprio dal Milan sull’Inter. Sempre quell’anno Ibrahimovic era ospite del Festival ed aveva regalato la maglia rossonera al conduttore. Il Milan, come sapete, l’anno scorso ha poi vinto lo Scudetto.

Beh, come detto, quest’anno Amadeus ha ricevuto la maglia del Napoli: la “profezia” sarà confermata? Non ci resta che aspettare per scoprirlo, ma le premesse sembrano esserci tutte.