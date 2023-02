Osimhen al Napoli, pazzesco retroscena: al suo posto potevano esserci Benzema o Haaland!

Ben 16 gol in campionato e 1 rete in Champions League, dove però ha giocato poco a causa di un infortunio, è questo il bottino in questa stagione di Victor Osimhen, protagonista assoluto e autentico trascinatore del Napoli. Già, perché se la formazione di Spalletti si sta avvicinando a grandi passi verso quel sogno chiamato scudetto, grande merito va dato al centravanti nigeriano.

Ed è proprio sulla trattativa che ha portato Osimhen al Napoli, iniziata già nel 2019, che l’edizione odierna del Il Corriere dello Sport si sofferma, rivelando come oltre all’ex Lille, i nomi vagliati da De Laurentiis e Giuntoli per il ruolo di centravanti fossero quelli di Benzema e Haaland. Ecco quanto evidenziato:

Benzema rimase un’idea ma intanto erano spuntati Haaland e Osimhen. La strategia induce a rivolgersi verso il mercato del futuro ed è proprio in quei momenti che, per la prima volta, a Castel Volturno compare la tentazione di credere anche in Kvarataskhelia, già finito nel taccuino. Ma la prova da superare è quella del 9: Osimhen è piaciuto nello Charleroi, in Belgio, è un profilo accattivante, può essere atteso con sufficiente ottimista e però va ancora verificato nel Lilla, che intanto ci ha provato; mentre Haaland sta per andare al Salisburgo.