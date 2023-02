Altro che Chelsea o Manchester United, quale top club vuole Osimhen

Il Napoli continua a lavorare per continuare a mantenere la testa della classifica in Serie A. Gli azzurri di mister Spalletti stanno dominando il campionato, ma bisogna tenere la guardia sempre alta per evitare di commettere passi falsi e far rientrare altre squadre nella corsa scudetto.

Grandi aspettative sono ovviamente riposte in Victor Osimhen, capocannoniere del campionato con 16 reti realizzate e prestazioni d’autore. Vista la stagione straordinaria che sta disputando il nigeriano e le tante voci su di lui, il presidente De Laurentiis si è affrettato a ribadire come il calciatore non sia sul mercato.

Osimhen Napoli (Getty Images)

Calciomercato, pericolo Bayern Monaco

Negli scorsi giorni, infatti, c’erano state varie notizie riguardanti l’interesse di Chelsea e soprattutto Manchester United per Osimhen. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, però, il club più pericoloso in chiave Napoli è il Bayern Monaco. I bavaresi, che in estate hanno salutato Lewandowski, non hanno sostituito il centravanti polacco con una prima punta e per questo sarebbero alla ricerca di un attaccante: Osimhen potrebbe rappresentare l’investimento perfetto per il Bayern Monaco, ma ovviamente trattare con De Laurentiis no sarà affatto semplice.