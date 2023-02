Meret: “Rispetto allo scorso anno abbiamo qualcosa in più”, poi svela qual è stata la parata più difficile della stagione

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando la stagione degli azzurri, parlando anche delle possibilità di scudetto, del percorso in Champions League e dei suoi compagni. Ecco quanto evidenziato:

Abbiamo tantissimo entusiasmo. Abbiamo guadagnato tanto sulle inseguitrici e prepariamo i match domenica per domenica. Siamo concentrati sulla Cremonese e vogliamo prenderci una rivincita dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Quella gara è stata molto strana e la lotteria dei rigori non ci ha favorito. Ma sappiamo tutti che se mettiamo applicazione e voglia di vincere possiamo battere tutti.

Con lo Spezia non è stata gara facile ma spesso ci lasciano il pallino del gioco e noi dobbiamo costruire occasioni in spazi chiusi. C’è grande consapevolezza. Sappiamo che da un momento all’altro possiamo fare gol e portare il match dalla nostra. Rispetto allo scorso anno abbiamo qualcosa in più.

La squadra mi aiuta tanto a non subire reti. Il lavoro dei compagni fa si che io possa spesso subire pochissimi tiri. Con Kim parliamo in inglese, è arrivato da poco e capisce ancora poco l’italiano. Le cose principali comunque le capisce in italiano, non abbiamo molto di cui parlare, è un ragazzo speciale e si sta adattando benissimo.

Osimhen e Kvara meglio averli come compagni, stanno facendo tantissimi assist e gol, ci stanno dando una grandissima mano e speriamo continuino così. Segnare un gol da portiere? Sarebbe una cosa in più (ride, ndr), sicuramente farebbe piacere e sarebbe divertente, ma non ci penso ora. L’obiettivo è raggiungere il più in fretta possibile i traguardi che ci siamo prefissati.

Parata più difficile? Credo quella su Piatek a Salerno e quella su Giroud a Milano. Sono state entrambe difficili ma soprattutto importanti per vincere quelle partite.

Conoscevo già Gollini perché ci siamo incrociati spesso in Nazionale. È arrivato con grandissimo entusiasmo e si è messo a disposizione, ciò non può che far bene a tutta la squadra.

Napoli sorpresa della Champions League? È una competizione tosta, l’Eintracht è una squadra molto forte. Abbiamo fatto un grande percorso che forse in pochi si aspettavano, noi proveremo a continuare su questa strada per andare il più avanti possibile.

Credo che mister Spalletti sia un maestro nel tenere alta la tensione, sia in allenamento che in partita. È maniacale sull’aspetto tecnico e di campo, ma poi è bravissimo a non farci abbassare la guardia. Siamo consapevoli di avere un grande vantaggio, ma lui ci tiene a non farci mollare nulla. Ci ripete spesso che, nonostante il grande vantaggio, tutto può cambiare in un attimo. Quindi niente distrazioni.

Durante l’estate non avrei mai detto che saremmo stati a questo punto in campionato e in Champions. Siamo molto orgogliosi, ringraziamo il mister e i tifosi che ci sostengono sempre. Sanremo? Non lo sto seguendo più di tanto (ride, ndr). Saluto tutti i tifosi.