Kekko dei Modà spera nella vittoria del Napoli, c’è un motivo: rivelazione a Sanremo (VIDEO)

Il Napoli è diventato ormai un modello da seguire. Primo posto in classifica in Serie A con un distacco importante sulla seconda (13 punti di vantaggio sull’Inter, ndr), gioco spettacolare che fa divertire chi segue le partite degli azzurri e un cammino che fa ben sperare anche in Champions League. Insomma gli azzurri stanno facendo parlare tutta l’Italia calcistica e non solo.

Anche al Festival di Sanremo c’è stato spazio per la squadra di Spalletti, con l’attore Mario Di Leva salito sul palco del Teatro Ariston per omaggiare il conduttore Amadeus con una maglia degli azzurri. L’incontro tra i due – nel corso della seconda serata del Festival della Canzone Italiana – ha dato vita a un divertentissimo sketch.

Kekko Modà tifoso Napoli

Tra i concorrenti in gara ci sono anche altri tifosi eccellenti, tra cui Francesco Silvestre, meglio conosciuto come Kekko, cantante dei Modà. Intervistato da Rai Radio 2, Kekko ha svelato un simpatico retroscena proprio riguardante il Napoli.

Kekko Modà

Ecco quanto evidenziato:

Ho visto il bambino con la maglietta del Napoli e mi è venuta in mente una cosa che mi ha detto il mio amico Andrea, proprietario di un bar napoletano ma trapiantato a Milano: “Più il Napoli va bene e più i Modà vanno bene“. Ed effettivamente quest’anno qualcosa sta succedendo (ride, ndr).

Video a Sanremo