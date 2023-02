Ultime notizie Napoli, novità da Castel Volturno: un giocatore lavora a parte

Il Napoli lavora in vista della gara di domenica sera, con il calendario che proporrà il testacoda in classifica contro la Cremonese allo stadio Maradona. La squadra di Spalletti sa bene di non dover prendere sottogamba l’impegno, anche per non ripetere la beffa avvenuta – proprio contro i grigiorossi – in Coppa Italia.

A tal proposito, come confermato proprio dalla SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, Diego Demme ha lavorato a parte nel corso della sessione odierna di allenamento a Castel Volturno.

Notizie Napoli, allenamento a parte per Demme