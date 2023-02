Serie A ancora su Dazn? È arrivata la notizia sul futuro del campionato italiano

I diritti tv sono da anni ormai al centro delle discussioni di palazzo in Serie A. Dazn è in possesso dei diritti tv fino al 2024 per tutte le partite della Serie A, mentre Sky per soli tre match ogni giornata di campionato.

Nel 2024, dunque, era previsto il nuovo bando per l’acquisizione dei diritti televisivi per le prossime stagioni, ma questo scenario potrebbe non verificarsi.

Claudio Lotito (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Dazn fino al 2026 grazie a Lotito

Secondo un emendamento firmato da Claudio Lotito, presidente della Lazio e Senatore di Forza Italia, è stato dato il via libera alla proroga da 3 a 5 anni anche per i contratti per i diritti tv dello sport.

Tale proroga può verificarsi solo in due casi, ovvero “ove sussistano ragioni economiche” e “previa indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative“.

A riportarlo è l’edizione odierna di “Repubblica” che scrive:

Claudio Lotito lavora per un regalo a Dazn che potrebbe tenersi i diritti della Serie A fino al 2026. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia è il primo firmatario di un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato oggi in commissioni riunite Affari costituzionali e bilancio al Senato che prevede la possibilità di prorogare i contratti tv ancora in corso “per il tempo necessario”.

“L’attuale accordo assegna a Dazn tutta la Serie A e a Sky tre gare per giornata, è in vigore dal 2021 e scade nel 2024: la legge Melandri prevedeva infatti una durata triennale. Il governo ha già modificato questo limite, con un emendamento al Decreto Aiuti: dal nuovo bando, la Lega Serie A potrà vendere i diritti per cinque anni, aiutando così gli operatori a rientrare degli investimenti. Allora l’ipotesi della proroga dei contratti in vigore era stata respinta, però. Ora rientra con un nuovo emendamento”.