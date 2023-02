Non solo Gattuso, il Valencia pronto a salutare Cavani: spunta la destinazione del Matador

Valencia in seria difficoltà in questa stagione di Liga spagnola. Il club infatti si trova ad oggi in diciassettesima posizione ad un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione, avendo conquistato solo 5 vittorie, 5 pareggi e ben 10 sconfitte. La situazione critica ha portato ad inizio anno all’esonero dell’ex allenatore del Napoli Rino Gattuso.

Cavani via da Valencia? La situazione

Gattuso, però, potrebbe non essere l’unico ex azzurro a poter abbandonare il Valencia. Da inizio stagione, infatti, a vestire la maglia del club spagnolo c’è anche il centravanti uruguaiano Edinson Cavani. Gli ultimi rumors di mercato, infatti, riportano la notizia di un interessamento nei confronti dell’attaccante da parte di un altro club.

FOTO: Getty Images, Cavani

Cavani-Santos: le parole del vicepresidente

Si tratta del Santos che, secondo quanto riportato dal vicepresidente stesso della società José Carlos de Oliveira, sarebbe interessato ad acquistare l’ex calciatore del Napoli. In particolare queste sono state le sue parole in un’intervista rilasciata ai microfoni di Globe Esporte: