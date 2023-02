Trevisani elogia Spalletti: “Non è un allenatore, è un genio: vi spiego perché!”

Il Napoli procede con la sua striscia positiva di risultati e continua a dominare nel campionato di Serie A, occupando ad oggi il primo posto in classifica con un vantaggio di 13 punti sull’Inter secondo. Una squadra rivoluzionata nell’estate scorsa, che è stata costruita ad hoc da Giuntoli e De Laurentiis ed assemblata nel migliore dei modi da Luciano Spalletti.

FOTO: Getty Images, Napoli

Il tecnico di Certaldo ha saputo trasmettere il proprio gioco a tutti gli interpreti azzurri: chi era già presente nelle scorse stagioni, sapendo valorizzare al meglio giocatori come Lobotka o anche lo stesso Osimhen, e chi invece è arrivato quest’anno dando prova delle sue abilità. Meriti senza fine per Luciano Spalletti in questa stagione che sta facendo sognare i tifosi del Napoli.

L’elogio di Trevisani a Luciano Spalletti

Nel corso della diretta twitch “Fontana di Trevi“, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato così dell’allenatore azzurro: