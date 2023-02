Napoli, De Laurentiis vuole blindare le stelle azzurre: pronti tre rinnovi dopo Lobotka

Il Napoli sta stupendo tutti in questa stagione, con un campionato fin qui dominato e un percorso in Champions molto promettente. Tanti i giocatori che stanno brillando fin qui, senza dubbio sarà difficile resistere ad eventuali assalti estivi per loro.

La priorità in casa azzurra diventa quindi, innanzitutto, i rinnovi dei contratti più brevi per evitare situazioni simili a quelle viste la scorsa estate come addii a costo zero (Insigne, Mertens e Ospina) o vendite accelerate da contratti a breve scadenza (Koulibaly e Fabian Ruiz).

Foto: Getty Images-Di Lorenzo

Napoli, altri tre rinnovi in programma: i giocatori

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Napoli avrebbe in lista già tre rinnovi dopo che verrà formalizzato quello di Stanislav Lobotka, di cui si aspetta solo l’ufficialità. La società ha infatti intenzione di aprire un ciclo col gruppo che sta dominando il campionato quest’anno.

I tre giocatori con cui trattare sarebbero Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo, nell’ordine appena descritto. Il brasiliano ha la priorità visto il contratto in scadenza già nella prossima estate. Seguiranno poi il difensore kosovaro, il cui contratto scadrà nel 2024, e il capitano azzurro, intenzionato a rinnovare “a vita” con il Napoli.