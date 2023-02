Napoli-Cremonese, lavoro a parte per quattro grigiorossi: il report ufficiale

Dopo la vittoria per 0-3 sullo Spezia in trasferta, il Napoli di Luciano Spalletti attende in casa allo Stadio Diego Armando Maradona la Cremonese domenica sera alle 20:45. La formazione grigiorossa si è già dimostrata ostica da affrontare per gli azzurri in Coppa Italia, riuscendo nell’impresa di eliminare i primatisti in campionato ai calci di rigore.

FOTO: Getty Images, Napoli Cremonese

Nonostante le difficoltà in campionato, dal fondo della classifica, la Cremonese ha continuato il suo florido percorso in Coppa Italia sconfiggendo anche la Roma ad approdando in semifinale. La squadra allenata da Alvini si prepara ora a scendere in campo contro il Napoli per la ventiduesima giornata di Serie A.

Allenamento Cremonese: il report ufficiale

Di seguito il report pubblicato tramite i canali ufficiali del club dell’allenamento mattutino della squadra: