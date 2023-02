Napoli-Cremonese: doppio lavoro per gli azzurri in allenamento, il report!

Con la conclusione della ventunesima giornata di Serie A ieri sera con Salernitana-Juventus, il Napoli si prepara a scendere in campo domenica alle 20:45 contro la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri continuano ad occupare la prima posizione in classifica, con un vantaggio di 13 punti dall’Inter secondo e di 16 dalla Roma terza.

Un bottino non indifferente quello conquistato dagli uomini di Luciano Spalletti, che hanno ora l’obiettivo di custodirlo fino alla fine. Il tecnico di Certaldo fa lavorare duramente i suoi calciatori, che da poco hanno terminato la sessione mattutina di allenamento.

Di seguito il report ufficiale rilasciato dalla società:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domenica allo Stadio Maradona per la 22esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione.

Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi: uno ha svolto lavoro di forza in palestra mentre l’altro è stato impegnato in allenamento tattico in campo.

Chiusura con partita a campo ridotto. Ostigard ha svolto l’intera seduta in gruppo“.