De Laurentiis da brividi su Maradona: “Scelse Napoli per dare il meglio di sé: era un fuoriclasse”

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista alla BILD, commentando la splendida stagione in corso realizzata dagli azzurri e mostrando estrema fiducia nei confronti della sua squadra. Il Napoli domina in Serie A con un vantaggio di 13 punti dall’Inter secondo e si prepara ad affrontare l’Eintracht Francoforte per gli ottavi di finale di Champions League.

In una stagione che sta regalando così tante emozioni ai tifosi partenopei, risulta impossibile non pensare a Diego Armando Maradona, il primo ad aver regalato al Napoli il sogno del tricolore. Il patron azzurro, infatti, nel corso della sua chiacchierata ai microfoni di BILD si è fermato a parlare anche del campione argentino che tanto ha dato alla città e al club.

Di seguito quanto detto da De Laurentiis sul Pibe de Oro:

“Diego non è stato solo il più grande giocatore di tutti i tempi. Per il Napoli è stato un mito e un uomo che è riuscito a spingere i napoletani verso ambizioni sportive a cui prima non avevano osato pensare. Non solo ha vinto due scudetti e una Coppa dei Campioni, ma ha dato orgoglio e fiducia alla gente. Era un fuoriclasse e scelse Napoli come luogo dove mostrare il meglio di sé. Stiamo parlando di un campione che non esisterà mai più. Semplicemente lo dovevamo a lui se ora giochiamo in uno stadio che porta il suo nome. Certo che ci guarda dal Paradiso!“