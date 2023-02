Cori offensivi contro il Napoli a La Spezia: arriva la decisione del Giudice Sportivo

Nell’ultima giornata di campionato, il Napoli ha trovato il successo contro lo Spezia in trasferta per 0-3, grazie alla rete di Kvaratskhelia e alla doppietta di Victor Osimhen. In questo modo gli azzurri di Luciano Spalletti si sono portati a +13 dall’Inter secondo in classifica, continuando la scalata verso il sogno scudetto.

FOTO: Getty Images, Spezia-Napoli

Spezia-Napoli: cori offensivi contro gli azzurri

Nel corso del match tra Spezia e Napoli tenutosi nella scorsa giornata allo Stadio Alberto Picco, la tifoseria di casa si è resa protagonista di un episodio piuttosto spiacevole. Dagli spalti dei settori casalinghi, infatti, sono partiti cori offensivi di matrice razzista nei confronti della squadra azzurra e della propria tifoseria. L’ennesimo episodio da ammonire all’interno di un impianto sportivo.

Al termine della ventunesima giornata di Serie A, è stato pubblicato dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea il comunicato relativo alle ammonizioni sul campo e sugli spalti per le varie squadre. Secondo quanto riportato sul comunicato il club dello Spezia ha ricevuto una multa di 10,000 euro per i cori realizzati dai propri sostenitori.

Multa per lo Spezia: il comunicato ufficiale

Di seguito la motivazione riportata dal Giudice Sportivo:

“Ammenda di 10,000 euro alla Soc. Spezia per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e offensivi nei confronti dei tifosi della squadra avversaria“.