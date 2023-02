Victor Osimhen è il mattatore del Napoli di Luciano Spalletti. I gol del bomber nigeriano sono fondamentali e decisivi per il primato azzurro e dopo due anni di continue difficoltà dovute a pesantissimi infortuni, sta mostrando il suo valore.

Al momento è a quota 16 (in 17 presenze, con 4 assist) in Serie A e a quota 1 (in 3 presenze) in Champions League, per una media gol spaventosa. E proprio la sua crescita ha portato gli occhi delle grandi squadre europee a pensare a lui per il futuro.

Osimhen Napoli (Getty Images)

Blindato Osimhen: resta al Napoli, parola di De Laurentiis

Il futuro di Osimhen al Napoli è sempre in bilico, soprattutto se dovessero arrivare cifre da oltre 100 milioni nel calciomercato estivo. Ha il contratto in scadenza nel 2025 e al momento non si parla ancora di rinnovo.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato della possibile cessione di Osimhen a fine stagione. Il gioralista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, riporta una frase molto importante e significativa del patron azzurro rilasciata a BILD: non intende dire addio al bomber nigeriano.