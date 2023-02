Non solo Lobotka e Rrahmani, anche un altro calciatore del Napoli è vicino al rinnovo

Il Napoli continua la sua marcia in testa alla classifica di Serie A, con la squadra di Spalletti che lavora per regalare alla tifoseria partenopea quello scudetto che manca ormai da 33 anni in riva al Golfo.

Contestualmente la società sta lavorando per creare un Napoli solido e duraturo nel tempo, che possa restare competitivo anche nelle prossime stagioni. A tal proposito continuano le trattative per i rinnovi dei contratti di Lobotka e Rrahmani.

FOTO GETTY – Juan Jesus Napoli calciomercato

Ultime notizie calciomercato, anche Juan Jesus prolunga il contratto

A parlarne è stato il giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, ai microfoni di 1 Station Radio. Ecco quanto evidenziato:

“Rinnovo di Lobotka e Rrahmani? Sono operazioni già definite, resta l’incognita dell’annuncio. Sia procuratori che giocatori, però, sono tranquilli a tal riguardo. Anche Juan Jesus è vicino al rinnovo, il ragazzo è ben voluto dal tecnico ed ha saputo dimostrare il suo valore. Bisognerà soltanto accordarsi sulla formula: la società vuole un annuale mentre il ragazzo chiede un biennale. Credo, tuttavia, che l’avventura continuerà”.