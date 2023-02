Napoli-Cremonese, infortunio tra le fila dei lombardi: salterà il match del Maradona

Messa alle spalle la vittoria di domenica contro lo Spezia per 3-0, il Napoli è già al lavoro per preparare il prossimo match di campionato.

Domenica sera, alle ore 20:45, la squadra di Spalletti sarà impegnata al Maradona contro la Cremonese di Davide Ballardini.

Sarà la seconda volta che le due squadre si sfideranno al Maradona. Un mese fa, in Coppa Italia, i lombardi vinsero a sorpresa ai calci di rigore e si qualificarono ai quarti di finale (dove poi hanno eliminato anche la Roma).

Napoli Cremonese (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Infortunio Okereke, i tempi di recupero

Arrivano però brutte notizie in casa Cremonese: l’attaccante David Okereke, già assente nel match perso per 2-0 contro il Lecce, sarà assente per il match del Maradona.

L’attaccante nigeriano, autore di 7 reti tra campionato e Coppa Italia, ha svolto degli esami strumentali che hanno evidenziato una microlesione all’adduttore.

David Chidozie Okereke (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

L’ex Venezia dovrà guardare da casa il match contro il Napoli e proverà a recuperare per la gara con il Torino in programma il 20 febbraio oppure direttamente per Cremonese-Roma del 28 febbraio.