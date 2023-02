Esce in lacrime sulla barella: brutto infortunio in Salernitana-Juventus

Pessime notizie per la Juventus che, nel corso del match con la Salernitana, è stata costretta ad effettuare una sostituzione per infortunio. A uscire dal campo è stato Fabio Miretti, centrocampista classe 2003. Il giovane calciatore ha abbandonato il campo per quello che sembra essere molto serie, tant’è che è stato portato via in barella mentre era in lacrime.

Infortunio Miretti

Distorsione alla caviglia per Miretti

Il centrocampista bianconero ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, l’entità sarà ovviamente valutata nelle prossime ore. Miretti ha provato ad alzarsi e a camminare ma si è subito nuovamente accasciato a terra. La dinamica dell’infortunio non è stata chiarissima: comunque il classe 2003 ha accusato un problema dopo un contrasto aereo con Coulibaly.

Miretti era stato protagonista in campo guadagnando il calcio di rigore, poi trasformato da Valhovic, che è valso il vantaggio per la Juventus. Non è di certo una buona notizia dopo i problemi per Paredes e quelli ormai già noti per Pogba.