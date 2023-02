Acquistato per 10 milioni più bonus: perché il Napoli ha deciso di non prendere più Ounahi

Il Napoli continua la propria marcia in testa alla classifica di Serie A, con un campionato sempre più dominato. La società ha voluto donare a Luciano Spalletti a gennaio anche due rinforzi per completare la rosa a sua disposizione: Bereszynski e Gollini.

Calciomercato, Ounahi al Marsiglia: le cifre

Uno degli acquisti sfumati è stato invece il marocchino Azzedine Ounahi. Il classe ’97 ex Angers è infatti passato al Marsiglia, che alla fine se l’è aggiudicato per 10 milioni di euro più bonus. La cifra ha fatto parecchio discutere, perché è nettamente inferiore alla richiesta di 25 milioni avanzata nei confronti degli azzurri, che invece avevano offerto circa 15 milioni per l’acquisto del forte centrocampista.

Calciomercato Ounahi (Getty Images)

Percentuale sulla rivendita all’Angers

Ebbene, a chiarire qual è stato il vero andamento della trattativa ci ha pensato il giornalista ed esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia. Il Marsiglia, infatti, oltre alla cifra di 10 milioni, ha garantito all’Angers anche il 40% sulla futura rivendita del calciatore. Condizione che il Napoli non era disposto ad accettare e per questo ha deciso di rinunciare all’acquisto di Ounahi.