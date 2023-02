Osimhen e Kvara meglio di Inzaghi e Del Piero: svelato il motivo (FOTO)

Il Napoli continua la sua stagione straordinaria in testa alla classifica di Serie A con ben 13 punti di vantaggio sull’Inter, prima inseguitrice dei partenopei. Anche il successo contro lo Spezia in campionato per 0-3 è stato segnato dalle firme dei due protagonisti assoluti di questa stagione: Kvaratskhelia e Osimhen. Gol e assist per il georgiano, doppietta per il nigeriano. Con loro due il Napoli è tornato davvero a sognare il tricolore dopo ben 33 anni.

Emblematica è stata l’azione dello 0-3 con Kvara che libero davanti al portiere, anziché battere a rete per cercare la gloria personale, ha preferito servire Osimhen, che così ha potuto realizzare a porta spalancata.

Il gesto è stato sottolineato anche dal giornalista Enrico Varriale, che su Twitter ha pubblicato un messaggio facendo il confronto tra la coppia d’attacco partenopea e quella storica juventina (di almeno una ventina d’anni fa) composta da Inzaghi e Del Piero.

Ecco quanto evidenziato: “Qualche anno fa, in una Juve vincente un ingordo Pippo Inzaghi “trafugò” un gol a Del Piero che dopo un grave infortunio, tentava di ritrovare la rete anche risollevarsi il morale. Ci ho pensato ieri dopo quanto mostrato da Kvara e Osi, vero manifesto del Napoli di Spalletti“.

