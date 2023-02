Gargano, l’ex Napoli lascia il Penarol: giocherà in un top club mondiale

Nonostante i 39 anni compiuti e la tantissima esperienza calcistica, Walter Gargano non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il centrocampista ha rescisso il suo contratto con il Penarol, club uruguaiano nel quale militava dal 2017.

Emozionante saluto

“Il Club Atletico Penarol informa che è stato raggiunto un accordo per porre fine al rapporto con Walter Gargano“, ha comunicato sui social il club giallonero. “La società ringrazia Mota (il soprannome di Gargano, ndr), conservando i momenti vissuti insieme nel migliore dei ricordi“. Ad accompagnare il messaggio c’è anche un emozionante video in cui si ripercorre il periodo trascorso nel club, dove è stato tre volte campione d’Uruguay e due volte campione della Supercoppa uruguaiana.

FOTO: Getty – Gargano Penarol

Calciomercato, Walter Gargano al River Plate

Eppure, come detto, Gargano non ha nessuna intenzione di terminare la propria esperienza da calciatore. Come riportato da La Diaria Deporte, infatti, El Mota sta per siglare un accordo che lo porterà al River Plate, uno dei club più prestigiosi in Argentina e del mondo.