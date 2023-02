Dopo Skriniar, l’Inter prova il colpo a parametro zero: il difensore era anche nel mirino del Napoli

Come ormai risaputo, l’Inter a fine stagione dovrà salutare Milan Skriniar. Il difensore slovacco ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, avendo tra l’altro trovato già un accordo per il trasferimento al PSG a parametro zero. I nerazzurri sono così alla ricerca di nuovi profili per la difesa.

Uno dei calciatori attenzionati da Marotta – riporta tuttomercatoweb.com – è Tosin Adarabioyo, centrale classe ’97. Il difensore inglese, cresciuto nell’Academy del Manchester City, era ritenuto un predestinato. Tant’è che detiene il ricordo di essere stato il giocatore più giovane ad aver debuttato in prima squadra ai Citizens sia in campionato che in Champions League.

FOTO: Getty – Tosin Adarabioyo Fulham

Calciomercato, Adarabioyo in Serie A a parametro zero?

Dal 2020 è passato al Fulham, col quale l’anno scorso Adarabioyo ha raggiunto la promozione nella massima serie ed è stato premiato miglior calciatore della rosa, nonché inserito nella top 11 dell’anno di Championship. Fra i più veloci difensori di Premier, il 25enne piace all’Inter e non solo. Sulle sue tracce, infatti, in passato c’erano anche la Juventus e il Napoli. Adarabioyo è alto 195 centimetri, fortissimo di testa e in grado di dominare in entrambe le aree di rigore.

Adarabioyo oggi è in scadenza di contratto e, oltre all’Inter, anche Monaco e Olympique Marsiglia hanno messo gli occhi su di lui nelle ultime settimane. I due club francesi ci hanno provato già per gennaio, ma il giocatore alla fine è rimasto a Londra e fra pochi mesi – proprio come Skriniar – potrebbe quindi trasferirsi a parametro zero.