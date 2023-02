Esposito rivela: “Ho scambiato la maglia con un calciatore del Napoli, l’ho presa per mio fratello”

L’odierna vittoria del Napoli sul campo dello Spezia ha lasciato tanto di cui parlare, non solo per quanto riguarda l’accaduto sul terreno di gioco. Dalla mancata presenza in panchina del CT spezzino Gotti alla corsa di Osimhen in curva per soccorrere una tifosa avversaria, passando per i siparietti post-partita con protagonisti Rrahmani e Spalletti.

Sono questi alcuni dei momenti più strambi e simpatici accaduti in quel di La Spezia, dov’è anche avvenuto un curioso scambio di maglie al termine del match. Protagonisti, il centrocampista bianconero di origini campane Salvatore Esposito nonché il capocannoniere e uomo partita Victor Osimhen.

Esposito e Osimhen

Scambio maglia con Osimhen, Esposito svela il restroscena a Dazn

Centrocampista classe 2000, arrivato allo Spezia nella recente finestra di mercato di gennaio, Esposito ha oggi debuttato da titolare in Serie A, dopo esser subentrato nelle precedenti due uscite spezzine. Raggiunto dai microfoni di Dazn nel post-match, Il calciatore campano ha svelato un retroscena di campo che ha reso ancor più speciale la sua giornata.

Di seguito quanto dichiarato:

Sullo scambio di maglia con Osimhen: “A fine partita ho chiesto la maglia ad Osimhen, perché credo che sia il giocatore più forte in Serie A attualmente. L’ho presa per mio fratello più piccolo, quello che gioca all’Inter, perché è un attaccante e si ispira tanto al modo di giocare di Victor“.

