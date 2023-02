Di Lorenzo scherza sui social: “Kvara dici a Osimhen che dobbiamo esultare”

Tre punti fondamentali in ottica Scudetto, quelli guadagnati dal Napoli nel match delle 12:30 contro lo Spezia. Diventa dunque ancor più dolce la domenica in casa azzurra, con i calciatori partenopei che potranno ora rilassarsi in attesa dei risultati odierni delle inseguitrici, quali Inter, Milan e Lazio.

SSC Napoli (Getty Images)

Oltre alla straripante vittoria, continuano a far scalpore i numeri totalizzati in campionato da questo Napoli, ad oggi miglior attacco, miglior difesa nonché squadra del capocannoniere di Serie A. Anche oggi infatti, Victor Osimhen ha timbrato il cartellino salendo a quota 16 gol nel torneo, provocando non poca ilarità nei compagni in occasione del suo primo centro odierno.

Gol Osimhen, il motivo dell’esultanza con Di Lorenzo e Kvara

Abile a sfruttare come una pantera il primo passo falso avversario, Osimhen ha oggi timbrato la vittoria azzurra con un’altra doppietta messa a referto. In particolare, il primo gol del nigeriano e del momentaneo 0-2 del Napoli, ha fatto letteralmente impazzire i suoi compagni di squadra, viste le altitudini raggiunte dal numero nove per staccare di testa su quel pallone.

Osimhen e Di Lorenzo (Getty Images)

Come visto in diretta e come ribadito anche da Dazn nel post-partita, gli azzurri più in visibilio dopo il gesto tecnico dell’attaccante sarebbero stati Kvaratskhelia e capitan Di Lorenzo, corsi subito ad esultare con il compagno. Come se non bastasse, lo stesso capitano azzurro ha poi ribadito il concetto tramite un divertente post pubblicato su Instagram.

“Kvara, digli ad Osimhen di scendere che dobbiamo esultare! Avanti così e #forzanapolisempre“, le parole postate da Di Lorenzo.

Mario Reccia