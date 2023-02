Annuncio in diretta, Gotti non sarà in panchina per Spezia-Napoli: c’è il motivo!

Il Napoli capolista è chiamato ad affrontare l’insidiosa trasferta di La Spezia. Lo Spezia di mister Gotti, nonostante le numerose assenze ha bisogno di punti in ottica salvezza e farà di tutto per dare del filo da torcere agli uomini di mister Luciano Spalletti. Gli azzurri invece dovranno provare a mantenere il largo margine ottenuto sulle inseguitrici in classifica, il match di oggi rappresenterà uno snodo cruciale per la corsa Scudetto, viste anche le altre sfide di questa giornata. Secondo quanto riferito in diretta su DAZN però il mister dei liguri non siederà in panchina a causa di un operazione alle anche, avvenuta nella giornata di lunedì all’istituto Humanitas di Milano. A sostituirlo in panchina sarà il suo vice Fabrizio Lorieri. LEGGI ANCHE: L'Eintracht Francoforte continua a volare: il risultato del match contro l'Herta Berlino Le formazioni ufficiali della partita Di seguito gli undici giocatori scelti dagli allenatori per partire dal primo minuto: NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Agudelo, Bourabia, Ampadu, Esposito, Reca; Verde, Shomurodov. All. Gotti. Giuseppe Esposito SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

Home » News Calcio Napoli » Annuncio in diretta, Gotti non sarà in panchina per Spezia-Napoli: c’è il motivo!