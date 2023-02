Hamsik si taglia la cresta: siparietto simpatico con Spalletti a DAZN

Esce vincitrice anche dall’Alberto Picco il Napoli, rifilando un secco 0-3 allo Spezia nel launch match delle 12:30. Nel segno di Kvara ed Osimhen, gli azzurri spiccano sempre più il volo verso l’alto, distanziando il secondo posto momentaneamente di 16 punti, in attesa delle sfide di Inter, Milan e Lazio.

SSC Napoli (Getty Images)

Inizia dunque a tornare sulla bocca di tutti la parola Scudetto, evidenziata al meglio nel post-partita di Dazn anche grazie alle interviste poste a Osimhen, Rrahmani e mister Luciano Spalletti. Proprio quest’ultimo, in seguito ad un piccolo siparietto sul tricolore, ha lanciato un particolare messaggio all’ex capitano del Napoli Marek Hamsik.

Hamsik taglia la cresta, la reazione ironica di Spalletti

Ha fatto scalpore in settimana la scelta di Hamsik di dire addio alla cresta, da sempre principale caratteristica del numero diciassette. Lo slovacco aveva inoltre accennato in passato ad un possibile cambio look come omaggio ad un eventuale trionfo azzurro e, vista l’attuale situazione azzurra in classifica, tale coincidenza è stata fatta notare al tecnico Luciano Spalletti.

Di seguito, la buffa risposta del CT del Napoli:

Sulla cresta di Hamsik: “Mi fa piacere che sia sia tolto quella cresta improponibile perché era davvero indecente (ride). Ancora con quella cresta era inguardabile e gli si fanno i complimenti per aver cambiato look, ma questo non ho nulla a che vedere con il nostro Scudetto. Marek è una persona intelligente, sa quanto lo stimo ed abbiamo avuto modo di incontrarci e parlare anche di quell’oscena cresta“.

Mario Reccia