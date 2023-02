L’Inter vince il derby e si consacra come anti-Napoli: la nuova classifica della Serie A

Il Napoli ha fatto il suo dovere in attesa del derby di Milano di stasera nella gara giocata alle 12.30 al Picco di La Spezia, battendo con un netto 3-0 la squadra ligure.

I tifosi azzurri si sono così apprestati a guardare la stracittadina di stasera con un occhio interessato a vedere quale fosse la milanese rivale numero uno in questa corsa scudetto, allungando intanto momentaneamente a +16 sul secondo posto. Questo distacco è rimasto però solo momentaneo.

Classifica Serie A

La classifica della Seri A: Napoli capolista, insegue l’Inter

Il derby di Milano ha visto infatti vincitrice l’Inter di Inzaghi per 1-0 grazie ad un gran gol colpo di testa di Lautaro Martinez. Gara dominata dai nerazzurri contro un Milan sceso in campo con un assetto prettamente difensivo e senza la sua stella Leao, solo subentrato per una sorprendente scelta tecnica dell’allenatore Pioli.

Questa vittoria consacra i nerazzurri come rivale numero uno del Napoli capolista con però un netto distacco: con 43 punti, l’Inter si ritrova con ben 13 punti in meno rispetto agli azzurri in vetta a 56 punti

Il Milan invece si allontana sempre di più dalle prime posizioni e rischia di allontanarsi anche dalla zona Champions in caso di vittoria della Lazio nella gara di domani contro l’Hellas Verona.