Giuntoli: “Oggi sarà difficile”, poi il commento sulla corsa Scudetto

Oggi andrà in scena il match valido per la 21esima giornata di Serie A tra Spezia e Napoli. Una trasferta molto insidiosa per la capolista, visto lo score casalingo dei liguri.

Le dichiarazioni di Giuntoli

Durante il pre partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli, di seguito quanto dichiarato:

Un’analisi del match di oggi: “Questa è una partita complicata, loro vengono da un momento delicato, hanno assenze ma una rosa lunga. Questo è un campo difficile, tutti hanno fatto fatica e dovremo farla anche noi. In questo momento dobbiamo dare continuità, ma i cambi fanno la differenza in tutte le gare. Definire i titolari è sempre complicato.

Giuntoli Spezia Napoli

Osimhen? “Sta facendo molto bene, ma il premio va dato a tutti quanti perché chi viene chiamato in causa fa sempre molto bene. Io esalterei il gruppo squadra visto stanno facendo tutti bene e dobbiamo continuare“.

Un’occhio alla corsa Scudetto: “Mancano veramente tante partite, stiamo con i piedi per terra pensando a fare il massimo giorno dopo giorno. Oggi pensiamo allo Spezia, poi tutte le altre; sarà un campionato tutto da giocare facendo il massimo e stando sereni”.

