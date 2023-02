Atalanta pericolosa? Perché Spalletti ha indicato i bergamaschi come avversari

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Simone Fornoni, giornalista dell’ANSA, per parlare del momento di forma dell’Atalanta e del fatto che Luciano Spalletti in conferenza stampa abbia indicato quella bergamasca come una squadra da temere per la corsa allo scudetto. Ecco quanto evidenziato:

“I nerazzurri mi paiono avere problemi d’equilibrio. Quando si sceglie il tridente con Hojlund, Boga e Lookman, nonostante si produca molto in fase offensiva, si rischia sempre di subire molte reti, come accaduto contro Spezia e Salernitana. Dunque, è una squadra che trovato una quadra in fase realizzativa, seppur condizionata a determinati uomini.

FOTO: Getty – Atalanta

Atalanta candidata per lo scudetto?

Atalanta vera antagonista, del Napoli? Credo Spalletti lo abbia detto soprattutto vista la tendenza delle altre inseguitrici, che sembrano fare a gara nel far peggio. L’Atalanta deve temere soltanto sé stessa, e limare i propri difetti. Gasperini, poi, ha parlato dell’importanza di giocatori come Muriel, Zapata e Pasalic, che quest’anno non hanno fornito lo stesso impatto numerico degli scorsi anni. I colombiani, infatti, hanno siglato soltanto una rete a testa. Tuttavia, ritengo che Gasperini non confidi in una rimonta scudetto, la distanza è siderale“.