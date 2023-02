Ambrosino show, entra ed è decisivo: assist e giocate pazzesche (VIDEO)

Dopo sei mesi passati in prestito al Como, dove non ha trovato particolare spazio, Giuseppe Ambrosino si sta prendendo la sua rivincita con la maglia del Cittadella. L’attaccante di proprietà del Napoli ha infatti cambiato squadra a gennaio e subito ha collezionato due presenze con i veneti, diventando immediatamente protagonista.

Giuseppe Ambrosino Cittadella

Cittadella Ascoli, le giocate di Giuseppe Ambrosino

Nonostante sia entrato solo al 76′ del match tra Cittadella e Ascoli, è riuscito comunque a lasciare il segno. Il risultato era sull’1-0 in favore del Cittadella, ma l’ingresso in campo di Ambrosino ha decisamente spaccato la gara. Prima ha propiziato l’azione che ha portato al rigore degli amaranto, penalty poi trasformato da Antonucci.

Passano pochi minuti e Ambrosino è ancora decisivo: da un calcio d’angolo in favore dell’Ascoli recupera palla, parte in progressione percorrendo palla al piede 70 metri di campo e poi serve un delizioso assist di esterno destro che manda in porta ancora Antonucci.

Nel finale si concede anche qualche numero di puro accademia con sombrero e dribbling incorporato ai danni di un avversario, che lo stende dopo la giocata subita. Infine punta tutta la difesa avversaria cercando la rete personale, salta un paio di avversari prima di venir chiuso al momento del tiro. Sicuramente un impatto devastante sul match.

I VIDEO

Clicca sul link seguente per vedere i video della giocate di Giuseppe Ambrosino in Cittadella-Ascoli: https://www.instagram.com/stories/pasquale89g/3030840790711692781/