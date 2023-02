L’Eintracht Francoforte continua a volare: il risultato del match contro l’Herta Berlino

L’attenzione di Spalletti e della squadra è certamente sulla sfida di domani contro lo Spezia. Gli azzurri scenderanno in campo alle 12:30 allo Stadio Picco per proseguire il loro percorso straordinario in Serie A.

Febbraio, però, è anche il mese del ritorno delle competizioni europee. Il Napoli, dopo un girone concluso al primo posto davanti al Liverpool di Klopp, dovrà sfidare l’Eintracht Francoforte agli ottavi di finale di Champions League.

Il match d’andata è in programma per il prossimo 21 febbraio. I rivali degli azzurri, in questo momento, sono una delle squadre più in forma d’Europa. I tedeschi si ritrovano a soli 4 punti dalla vetta della classifica in Bundesliga e in questo 2023 hanno pareggiato anche contro il Bayern Monaco.

Oliver Glasner (Photo by THOMAS KIENZLE/AFP via Getty Images)

L’Eintracht incanta: 3-0 all’Herta Berlino

Quest’oggi, l’Eintracht è sceso in campo per la 19esima giornata di campionato e ha abbattuto l’Herta Berlino con un secco 3-0.

Per il Francoforte, sono state decisive la doppietta di uno straordinario Kolo Muani e la rete allo scadere di Aurelio Buta. Con la vittoria conquistata oggi, i risultati utili consecutivi per i ragazzi di Glasner sono otto.

Il Napoli, dunque, dovrà prepararsi al meglio in vista della doppia sfida contro i tedeschi perchè il risultato non è scontato.