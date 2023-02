Il calciomercato del Napoli a gennaio ha portato solo due volti nuovi: Pierluigi Gollini e Bartosz Bereszynski. Ma per gli azzurri ci sono ancora molte questioni irrisolte in vista della prossima stagione che riguardano soprattutto il rinnovo di molti calciatori. C’è chi è in scadenza di contratto e chi è appetito dai top club europei ma la società vuole blindarli per evitare dolorose cessioni.

Il futuro del Napoli passa anche dalle scelte della prossima stagione, quando la squadra dovrà continuare con il progetto costruito quest’anno.

rinnovo Juan Jesus

Juan Jesus lascia Napoli? C’è il Milan

Il rinnovo di Juan Jesus con il Napoli è in bilico. Il difensore brasiliano si è dimostrato un ottimo comprimario alle spalle di Rrahmani e Kim e Luciano Spalletti lo apprezza molto. Lo aveva già allenato in passato e conosceva alla perfezione le sue qualità e i suoi punti deboli.

Al momento ha il contratto in scadenza a giugno 2023, rinnovato al termine della scorsa stagione, solo per un anno. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, ora c’è il reale rischio di addio a parametro zero. Manca l’accordo tra le parti e la situazione è in continuo divenire.

Rinnovo Juan Jesus: non c’è intesa

Il Napoli intende rinnovare come già fatto l’anno scorso: per una sola stagione. Juan Jesus chiede allmeno due anni di contratto. Alla sua età sa che sarebbe difficile, poi, trovare un nuovo club disposto a tesserarlo per più stagioni – alla fine del 2024 – e non intende rinunciare alla sua passione più grande.

Dal punto di vista economico non ci sono problemi ma Giuntoli e Calenda (il suo agente) dovranno discutere sulla questione degli anni di contratto. E intanto si muovono diversi club per il difensore brasiliano: piace al Siviglia, al Lione e a qualche squadra di Premier League. Ma soprattutto piace al Milan di Stefano Pioli, alla ricerca di un nuovo difensore centrale esperto e di qualità che potrebbe tentare di prenderlo a parametro zero.