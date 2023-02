Sirigu ammette: “Lascio Napoli con dispiacere”, poi il commento sullo scudetto!

Negli ultimi giorni di mercato si è chiuso il trasferimento che ha visto coinvolti Salvatore Sirigu, passato alla Fiorentina, e Pierluigi Gollini, passato al Napoli, in uno scambio alla pari.

L’estremo difensore della Fiorentina si è oggi presentato da nuovo portiere viola in conferenza stampa. Il classe 1987 ha spiegato il motivo di questo trasferimento:

“È spuntata questa possibilità, ci abbiamo riflettuto ed è sembrata la miglior cosa per il momento. Lascio Napoli con dispiacere, mi sono trovato bene, ma significa anche quale valore abbia la Fiorentina“

Salvatore Sirigu Fiorentina

Sirigu, dal sogno scudetto all’obiettivo Coppa Italia: le parole

Il portiere italiano ha, inoltre, parlato anche di come sono cambiati i suoi obiettivi passando dal Napoli alla Fiorentina, dunque dal sogno scudetto all’obiettivo Coppa Italia:

“Credo in alcuni principi. Quello fondamentale è il lavoro quotidiano, penso di poter spiegare come sviluppare una carriera vincente. Ho avuto la fortuna di far parte di squadre importanti, porto esperienza fuori e dentro il campo. Auguro al Napoli che le cose vadano per il verso giusto, così come noi possiamo toglierci soddisfazioni qui“

Infine, ha parlato anche della “somiglianza” tra Aurelio De Laurentiis e Rocco Commisso, patron della Fiorentina: “Sicuramente hanno due personalità molto forti. Commissoda quando sono qui è sempre stato vicino alla squadra, ha seguito gli allenamenti. E lo fa con tutti quelli che lavorano nella Fiorentina. Al di fuori il lato umano viene dato per scontato ma qui non è preso sottogamba, sembra quasi un padre di famiglia. Parla e chiede a tutti, c’è un’aria familiare che è buona qua dentro e mi fa stare bene“.