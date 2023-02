Sarri: “Caso stipendi? Abbiamo fatto un favore alla Juve. Pagherà e tornerà più forte”

Il campionato di Serie A vede un solo padrone, il Napoli di Luciano Spalletti. La marcia trionfale degli azzurri è certificata dai numeri schiaccianti: 53 punti in classifica su 60 disponibili e ben 13 lunghezze di vantaggio sull’Inter seconda.

Con il campionato non ancora chiuso, ma decisamente indirizzato, le altre squadre italiane si stanno dedicando all’altra competizione nostrana: la Coppa Italia. Proprio ieri è andato in scena il quarto di finale tra Juventus e Lazio, vinto dai bianconeri per 1-0 con la rete di Bremer. La formazione di Max Allegri sfiderà così in semifinale l’Inter, mentre l’altra semifinale sarà disputata tra Cremonese e Fiorentina.

FOTO: Getty – Sarri alla Juventus

Al termine del match è poi intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, che ha parlato anche del caso stipendi che coinvolge la Juventus e lo stesso allenatore nel 2020. Ecco quanto evidenziato:

“Io non ero nel CdA. Noi non abbiamo fatto assolutamente niente se non fare un piacere alla società nel momento in cui ce l’ha chiesto, non penso a discussioni dal punto di vista del campo. La storia delle grandi società è fatto anche di questi momenti, la Juventus è una società forte. Pagherà quello che deve pagare e poi tornerà forte“.