Gigi D’Alessio ci crede, promessa ai tifosi in caso di scudetto: lo farà al prossimo tour!

Il Napoli continua il proprio lavoro per regalare al popolo del tifo partenopeo una gioia che manca da 33 anni, lo scudetto. I supporters sono in fibrillazione e in città si fatica a tenere l’entusiasmo, ma c’è anche la consapevolezza che la strada che porta al tricolore è ancora lunga.

Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, inoltre, viene dato spazio a 4 tifosi illustri del Napoli. Tra questi c’è il cantautore Gigi D’Alessio, che svela anche una promessa in caso di scudetto agli azzurri.

Ecco quanto evidenziato: “Diciamolo serenamente: questo scudetto possiamo perderlo soltanto noi e lo capisci anche parlando con i tifosi avversari, che sono ormai sfiduciati. Questo Napoli è davvero forte, bello, organizzato. E ha fame di vittoria. Siamo lì in testa non per demerito degli altri ma per merito nostro.

Pianoforte azzurro

Se ci credevo all’inizio? Sono andati via giocatori importanti, ma i nuovi si sono dimostrati da subito all’altezza. De Laurentiis è stato come sempre impeccabile, bravissimi anche Giuntoli e il suo staff. E poi i giocatori, tutti rinati grazie a Spalletti. Quando il Napoli vince, vince un popolo intero. E attenzione che anche in Europa possiamo divertirci… Promessa tricolore? Il tour estivo col pianoforte azzurro“.