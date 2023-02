“Capitano del Napoli?”, la bellissima risposta di Di Lorenzo su Spalletti e i compagni!

Il terzino destro e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Lega Serie A.

Una delle domande più significative a cui ha risposto il numero ventidue azzurro è sicuramente quella sulla fascia da capitano, che da questa stagione è al suo braccio.

Di seguito le dichiarazioni del capitano azzurro, evidenziate dalla nostra redazione:

“Essere il capitano del Napoli è una responsabilità che mi riempie di orgoglio . Quando il mister ha deciso di affidarla a me sono stato molto contento e la soddisfazione più grande è stata l’approvazione da parte dei miei compagni che magari erano qui da più tempo, come Mario Rui, Zielinski, Meret”.

“Il gioco del Napoli? L’alternanza di posizioni ci consente di non dare punti di riferimento agli avversari. Proviamo tantissimi schemi con il mister che ci dice dove andare, penso che la bravura dell’allenatore stia nel trovare sempre nuove idee e soluzioni. In questo Spalletti è bravissimo, in ogni partita ci mette in condizione di rendere tutti al meglio”.