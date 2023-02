Di Lorenzo da brividi: “Lo Scudetto è una responsabilità verso la gente di Napoli”

Il terzino destro e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Lega Serie A.

Tantissimi i temi affrontati, dal possibile ritorno dello Scudetto a Napoli, fino al gioco di Spalletti e un particolare soprannome che gli è stato affibbiato negli anni.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Io ho iniziato a giocare come attaccante e infatti avevo il soprannome di Batigol, visto che segnavo abbastanza spesso. Come per tutti i bambini penso che la gioia più bella sia quella di fare un gol”.

“Prima giocare a calcio era un sogno, poi sono diventato un professionista e con il passare del tempo è diventato un obiettivo. Ora sono contento del mio percorso e mi godo le soddisfazioni che ho raggiunto fino a qui, sperando di continuare così”.