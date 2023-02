Gol fantastico contro la Roma: Osimhen premiato per la rete ai giallorossi

Sono passati ormai quattro giorni da Napoli-Roma, ma è ancora viva l’emozione tra i tifosi napoletani per una partita vissuta appieno.

Una gara combattuta fino al 96′ che ha visto gli azzurri trionfare per 2-1 grazie alle reti firmate da Victor Osimhen nel primo tempo e il Cholito Simeone a ridosso del 90′. A nulla è servito il gol del momentaneo pareggio di Stephan El Shaarawy.

Napoli Roma (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Gol Osimhen Napoli Roma, premio dalla Serie A

La rete del vantaggio partenopeo siglata da Osimhen è stata arte in movimento: palla in profondità di Mario Rui per Kvaratskhelia, cross in mezzo del georgiano e poi Victor compie un capolavoro.

Stop di petto, controllo con la coscia e fucilata di destro che trafigge Rui Patricio. Una rete da vero campione che ha fatto impazzire di gioia tutto il Maradona.

Gol che vale ancora di più per Osimhen: la Serie A, infatti, ha scelto proprio questa rete come gol più bello del mese di gennaio. È stato un lavoro facile, pochi dubbi sulla scelta.