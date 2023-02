Ospiti speciali a Castel Volturno: hanno assistito all’allenamento del Napoli

Il Napoli si è ritrovato questa mattina a Castel Volturno per preparare la sfida di Serie A contro la Spezia, in programma domenica 5 febbraio alle ore 12:30.

Gli azzurri si sono allenati e Spalletti ha recuperato anche Tanguy Ndombele, assente nella seduta di allenamento di ieri per una sindrome influenzale che lo ha costretto a dare forfait.

Allenamento Napoli – FOTO: SSC Napoli

Napoli Futsal presente a Castel Volturno

Il Napoli è stato anche protagonista di un bel gesto: la società azzurra ha invitato a Castel Volturno una delegazione del Napoli Futsal, squadra di Napoli di calcio a 5. Il presidente, l’allenatore e il capitano hanno così potuto assistere all’allenamento della capolista della Serie A.

Il Napoli Futsal, così come la squadra di Spalletti, è primo in classifica nel campionato di Serie A. Gli azzurri, a +2 dalla Roma seconda, domenica saranno impegnati contro il Pesaro, squadra che ha vinto gli ultimi tre campionati: il match, che si disputerà ad Aversa alle ore 20:45, sarà visibile in diretta su Sky.