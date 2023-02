Sorpresa sulla Gazzetta: “Napoli fortunato per l’acquisto di Kim”, chi bisogna ringraziare

Il Napoli continua la propria marcia in testa alla classifica di Serie A, con un solo obiettivo nella testa: battere lo Spezia domenica alle 12.30. La squadra di Spalletti non vuole farsi distrarre dalle tante voci euforiche che si stanno diffondendo in città.

La stagione eccellente del Napoli passa anche dalle intuizioni di mercato del d.s. Cristiano Giuntoli e di tutto il suo staff. Gli acquisti di Kvaratskhelia e Kim non hanno fatto per nulla rimpiangere gli addii di campioni come Insigne e Koulibaly. Ed è proprio sull’acquisto del centrale sudcoreano, giudicata un’operazione fortunata grazie al Chelsea, che si è soffermata l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Kim Minjae (Getty Images)

Ecco quanto evidenziato: “Che poi tu puoi avere i migliori scouting al mondo, ma la differenza la fanno le contingenze, anche quelle fortunate. Già perché, per un discorso di sostenibilità economica, il Napoli acquista solo dopo aver ceduto. Perché il Napoli non si poteva muovere con il Fenerbahçe, detentore del cartellino, fin quando la cessione di Koulibaly non si fosse realizzata“.