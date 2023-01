UFFICIALE – Multa di 10mila euro per il Napoli: le motivazioni del Giudice Sportivo

La ventesima giornata di Serie A ha portato alla conferma delle qualità del Napoli, che ha raggiunto quota 53 punti con il successo sulla Roma di Mourinho, e all’evidenza delle difficoltà di Milan e Juventus. La classifica vede gli azzurri in vetta, seguiti dall’Inter a -13 punti e da Lazio, Atalanta e Milan tutte a quota 38.

FOTO: Getty Images, Napoli

20ª giornata di Serie A: le scelte del Giudice Sportivo

Al termine di questo turno del campionato italiano il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha rilasciato ben cinque multe nei confronti di altrettante società di Serie A. Tra queste figura anche il Napoli per una spiacevole situazione avvenuta nel corso della sfida contro la Roma. Gli altri club multati sono Lecce, Bologna, Cremonese e Salernitana.

Multato anche il club azzurro per Napoli-Roma

La SSC Napoli ha ricevuto un’ammenda di 10.000 euro per il laser puntato in direzione di Rui Patricio in occasione della punizione a favore del Napoli al 35′ minuto di gioco.

Di seguito le motivazioni del Giudice Sportivo pubblicate tramite comunicato dalla Lega Serie A:

“Ammenda per il Napoli per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria“.