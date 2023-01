UFFICIALE – Nuovo acquisto per il Napoli: arriva dall’Inter!

Ultimo giorno di calciomercato per questa sessione invernale del 2023, che in casa azzurra non ha portato a particolari stravolgimenti. Considerando le grosse operazioni di mercato condotte durante l’estate e i buoni risultati raccolti, infatti, il club azzurro non ha manifestato esigenze di ulteriore rinnovamento.

Nuovo acquisto per il Napoli: arriva Bonavita

Nonostante ciò, prima del gong finale anche il Napoli ha concluso un’ultima operazione nelle battute finali di questa sessione invernale di calciomercato. Dall’Inter arriva il giovane talento classe 2004 Simone Bonavita. Il centrocampista nerazzurro è stato fortemente voluto dal club di Aurelio De Laurentiis che è rimasto impressionato dalle prestazioni del calciatore con la maglia della Primavera dell’Inter.

FOTO: Simone Bonavita Napoli

Bonavita è un mediano, originario di Caserta, che arriva al Napoli tramite un prestito con diritto di riscatto e aiuterà la formazione di Frustalupi per la seconda parte di stagione del campionato di Primavera 1.

Il prossimo appuntamento in calendario per gli azzurrini è proprio la sfida in trasferta contro i nerazzurri e Bonavita potrebbe da subito essere a disposizione del tecnico toscano.