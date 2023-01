Tifosi pazzi del Napoli: la situazione per i biglietti del match contro la Cremonese

L’entusiasmo tra i tifosi del Napoli è ormai alle stelle, considerando l’ottima stagione che sta conducendo la formazione al servizio di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono primi in campionato a quota 53 punti con un distacco di ben 13 distanze dall’Inter secondo in classifica. La rosea situazione che sta vivendo la squadra di Aurelio De Laurentiis fa ben sperare i supporter partenopei, che sperano di realizzare il sogno del tricolore.

FOTO: Getty Images, Napoli

Prossima sfida al Maradona contro la Cremonese

Dalla Juventus alla Roma, lo Stadio Diego Armando Maradona ha vissuto momenti entusiasmanti insieme si tifosi che hanno gremito gli spalti dell’impianto sportivo di Fuorigrotta. Sold out su sold out per lo stadio del Napoli, che si prepara ora ad accogliere la Cremonese domenica 12 febbraio alle ore 20:45.

Napoli-Cremonese: la situazione su TicketOne

I biglietti sono stati messi in vendita a partire dalle ore 15:00 di oggi (31 gennaio 2023) e la situazione su TicketOne al momento pronostica un altro sold out. Infatti, sono migliaia le persone in coda per accedere alla vendita dei biglietti, per cui è necessario attendere dai 15 ai 20 minuti per poter sperare di riuscire a completare l’acquisto.

FOTO: TicketOne biglietti Napoli-Cremonese

Tanto entusiasmo tra i tifosi partenopei, che non vogliono far mancare il proprio sostegno alla squadra di Spalletti che sta regalando loro un sogno tinto d’azzurro per questa stagione.

La disponibilità dei biglietti per Napoli-Cremonese

Alta è ancora la disponibilità per quanto riguarda i biglietti nei Distinti Inferiori, mentre bassa è nella parte superiore del medesimo settore. In via di esaurimento sono invece i biglietti per la Curva B superiore, dove sono rimasti solo gli ultimi posti disponibili.

Totalmente esauriti, invece, i biglietti delle Curve Inferiori.