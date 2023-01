Quagliarella romantico sul Napoli: “Non pronuncio quella parola!”

La buona stagione del Napoli continua ad entusiasmare i tifosi azzurri e in generale gli appassionati di calcio, per le ottime prestazioni che gli uomini di Luciano Spalletti stanno mettendo in scena. A quota 53 punti gli azzurri guidano la classifica di Serie A, con la speranza di coronare il sogno del tricolore, ormai nel cassetto da troppi anni.

Quagliarella parla del Napoli: l’intervista

Nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky per il suo 40° compleanno, anche l’ex attaccante del Napoli Fabio Quagliarella ha espresso la sua opinione su un’eventuale vittoria dello scudetto per gli azzurri. Il calciatore blucerchiato resta indissolubilmente legato al Napoli e alla sua città d’origine, nonostante i periodi difficili che ha dovuto vivere in maglia azzurra.

FOTO: Getty Images, Quagliarella Napoli

Di seguito quanto detto da Quagliarella in diretta:

“Tutte le maglie pesano. A Napoli sentivo il peso della mia città, con la Juve devi sempre vincere. Io non ci pensavo, volevo solo lavorare, allenarmi e farmi trovare pronto. Stessa cosa in Nazionale, cercavo equilibrio e non volevo condizionamenti. Se lavori bene, scendi in campo con più serenità”.

Quagliarella sullo scudetto: “Festeggerei due volte!”

“Il Napoli si è rivelato una bella realtà, è bello da vedere, la squadra è forte grazie a un mercato intelligente. Non pronuncio quella parola (scudetto n.d.r.), ma vorrei festeggiare doppiamente, anche qui con la salvezza della Samp“.